Компания Sony представила новое поколение гарнитуры PlayStation VR2

Sony полностью раскрыла внешность нового поколения гарнитуры PlayStation VR 2. Она получила сферический дизайн и беспроводные контролеры.

При разработке нового поколения гарнитуры японская компания хотела, чтобы пользователь погрузился максимально в виртуальная реальность.

Сам шлем к консоли будет подключаться по проводу, а вот беспроводные контролеры дадут игроку больше свободы.

Заявлено, что PlayStation VR 2 будет легче, чем первое поколение, и это несмотря на более сложную начинку шлема. В нем добавили специальный мотор для тактильной отдачи.

Также была решена проблема с запотеванием внутри гарнитуры. Шлем получил OLED-дисплей с поддержкой 4K HDR, обзор картинки составит 110 градусов.

Когда гарнитура поступит в продажу и сколько она будет стоить пока неизвестно.