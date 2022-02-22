Компания Apple улучшит автономность в смартфонах iPhone 14

iPhone 14 получатся более автономными, этому поспособствует не только аккумулятор, но и новые 5G модемы.

Сетевой информатор написал, что новое поколение смартфонов от Apple в сравнении с текущими модификациями, станут еще более автономными.

Высокого показателя специалисты добились за счет новых чипов, которые будут производиться с использованием 6-нанометрового техпроцесса TSMC.

Эти чипы будут не только меньше, но также более энергоэфективными.

За счет уменьшения чипа, освободившее место отдадут аккумулятору, а это позволит его увеличить незначительно, но даже это сможет повлиять на автономность устройства.