Компания Lenovo через несколько дней запустит в продажу новую версию смартфона, которая будет отличаться большим объёмом оперативной памяти.

20 мая на рынок смартфонов выйдет Lenovo Legion 2 Pro с 18 ГБ оперативной памяти. Этот смартфон сначала появится в продаже в Китае.

За пределами этой страны модель продается под названием Legion Duel 2. В компании говорят, что выход такой конфигурации станет причиной популяризации смартфонов с большим объёмом памяти, а еще такой аппарат окажется даже быстрее, чем многие компьютеры.

Напомним, что в смартфоне установлен 6,92-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц, процессор Snapdragon 888, аккумулятор на 5 500 мАч, основная камера разрешение 64 Мп и выдвижная фронтальная камера.