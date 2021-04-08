Lenovo представила смартфон Legion Phone Duel 2 c 18 Гб ОЗУ на базе Snapdragon 888

Новый игровой смартфон выйдет на рынок в трех конфигурациях с разным объемом памяти, одна из которых имеет 18 ГБ оперативной памяти.

Новинка с названием Legion Phone Duel 2 была представлена официально 8 апреля. Этот смартфон создавали на базе процессоре Snapdragon 888, а еще он получил два разъема для зарядки, выдвижную селфи-камеру и двойную систему охлаждения.

Итак, в новинке установлен экран AMOLED, который имеет диагональ 6,92 дюйма и разрешение 2460×1080 точек.

Частота обновления составит 144 Гц, а также заявлена частота дискретизации 720 Гц и максимальная яркость до 1300 нит, тогда как охват цветового пространства DCI-P3 составляет 111,1.

Фронтальная камера устройства расположена в выдвижном блоке и имеет разрешение 44 Мп, и пользователи с ней смогут вести прямые трансляции прямо со смартфона.

Основная камера имеет три модуля, среди которых 64 Мп OmniVision OV64A (f/1.9, 1/1,32 дюйма), которому помогают 16 Мп объектив (f/2.2) с углом обзора 123° и 2 Мп датчик.

Среди возможностей этой камеры есть запись видео 8К до 24 к/с, а также HDR10+ 4K со скоростью 30 к/с.

Что касается автономности устройства, то аккумулятор получил емкость 5 500 мАч. Есть нюанс – по факту в смартфоне установлено два блока батареи по 2750 мАч каждый.

Они поддерживают зарядку на 65 Вт, а осуществлять пополнение запаса автономности можно использовать сразу два разъема USB Type-C.

В таком случае мощность зарядки составит 90 Вт, а для зарядки гаджета до 82% потребуется всего 17 минут.

Еще производитель в Legion Phone Duel 2 установил два встроенных кулера с индивидуальными вентиляционными каналами, а также есть испарительная камера площадью 4730 мм².

Среди других особенностей новинки стоит отметить наличие 8 дополнительных кнопок, а также мощные стереодинамики с Dolby Atmos, модуль NFC, 5G и подэкранный сканер.

Представленный игровой смартфон поступит в продажу в мае в двух цветовых решениях — Ultimate Black или Titanium White. Стоимость аппарата составит 799 евро за версию 12/256 Гб, 999 евро – 16/512 ГБ и 1 099 евро – 18/512 ГБ.