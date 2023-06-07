Названа себестоимость гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro

Представленная гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro вызвала массу обсуждений.

Это первый подобный продукт от «яблочной» компании, который в продажу поступит только в следующем году по цене 3499 долларов.

Специалисты Wellsenn XR решили посчитать, какая себестоимость Apple Vision Pro. Подсчеты экспертов показали, что все комплектующие гарнитуры оцениваются в 1500 долларов, что в пересчете составляет 122 тыс. руб.

Самыми дорогими оказались экраны, которых в гарнитуре два и у каждого разрешение 4К, их общая стоимость составляет 700 долларов. Также высокую цену имеет процессор M2 (120 долларов), такая же цена у корпуса, еще дороже американской компании обойдется сборка, которую оценили в 130 долларов.

Не забыли в Wellsenn XR и чип R1, его цена составляет 60 долларов.