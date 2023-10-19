123 смартфона Xiaomi, Redmi и Poco получат обновление до системы HyperOS

Xiaomi официально представила свою новую мобильную операционную систему HyperOS. На днях были опубликованы скриншоты, демонстрирующие интерфейс новой системы, а сегодня Gizmochina опубликовал список аппаратов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат обновление до HyperOS.

Перечень, является неофициальным, но он повторяет список устройств, которые должны были получить обновление до MIUI 15. Теперь эти модели, вместо MIUI 15, будут обновлены до HyperOS. В перечне также присутствуют еще не вышедшие модели, такие как Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Redmi 13C.

Кроме того, ожидается, что HyperOS будет доступна и для планшетов Xiaomi, включая модели Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max, Pad 5, Pad 5 Pro 5G и Pad 5 Pro WiFi.

Ранее глава Xiaomi, Лей Цузнь, заявил, что HyperOS постепенно заменит MIUI. Это может означать, что больше устройств, чем указано в списке, будут обновлены до новой операционной системы.