Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах

Xiaomi официально анонсировала новую операционную систему HyperOS, а уже сегодня появились изображения ее интерфейса.

Некоторые из этих изображений показывают сходство с интерфейсом iOS.

Например, «шторка» в HyperOS имеет сходства с аналогичной функцией в iOS. Xiaomi также переработала иконки быстрого доступа к различным функциям в «шторке».

Интерфейс камеры в HyperOS также был пересмотрен для удобного управления одной рукой.

Напомним, премьера новой операционной системы HyperOS ожидается 27 октября, вместе с выпуском первых смартфонов под управлением этой ОС — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.