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Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах

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Xiaomi официально анонсировала новую операционную систему HyperOS, а уже сегодня появились изображения ее интерфейса.

Некоторые из этих изображений показывают сходство с интерфейсом iOS.

Например, «шторка» в HyperOS имеет сходства с аналогичной функцией в iOS. Xiaomi также переработала иконки быстрого доступа к различным функциям в «шторке».

Интерфейс камеры в HyperOS также был пересмотрен для удобного управления одной рукой.

Напомним, премьера новой операционной системы HyperOS ожидается 27 октября, вместе с выпуском первых смартфонов под управлением этой ОС — Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.

Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах Новейшую операционную систему HyperOS от Xiaomi показали на первых скриншотах

HyperOS
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