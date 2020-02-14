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14 марта : пятница

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12 мая Microsoft откажется от Windows 10 версии 1809

14.02.2020 13:12

Microsoft 12 мая 2020 года прекратит поддерживать Windows 10 October 2018 update. На эту сборку больше не будут выпускать патчи безопасности.
В компании уже объявили, что Windows 10 версии 1809 в мае снимут с поддержки, а пользователям рекомендуют обновиться до актуальной версии Windows 10 и получать все преимущества популярной ОС.

С 12 мая обновления не будут выходить на Windows 10 1809 версий «Home», «Pro» и «Pro for Education».

Также изменения коснутся Windows 10 Pro for Workstations и Windows 10 IoT Core.

Стоит отметить, что Windows 10 обновлённая в ноябре 2018 года после прекращения поддержки работать будет, как и ранее, только для нее не будут выпускать патчи безопасности.

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