100 тыс. смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за 1 минуту

Китайская компания несколько дней назад провела презентацию своих новых продуктов, среди которых оказался и аппарат Redmi K30 Ultra.

Презентация новых продуктов была приурочена 10-летию компании и на ней также представили флагманский аппарат, о котором «Астера» писала ранее.

Сейчас речь пойдет о популярности Redmi K30 Ultra, который, как выяснилось, распродали за 1 минуту. В первой партии было 100 тыс. экземпляров смартфонов.

О рекордных продажах рассказал представитель компании в социальной сети, отметив, что они наращивают производство, чтобы предложить во второй партии еще больше устройств.

Как известно, Redmi K30 Ultra оснащен 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. В нем реализована выдвижная фронтальная камера разрешением 20 Мп, а на задней панели расположилась камера с датчиками на 64, 13, 5 и 2 Мп.

В основе смартфона оказался процессор MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой сетей пятого поколения. За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Оценили Redmi K30 Ultra от 287 долларов за версию 6/128 ГБ, тогда как конфигурация 8/512 ГБ получила ценник в 388 долларов.