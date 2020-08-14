Меню
Поиск

USD/RUB: 73.61 EUR/RUB: 87.04 BTC/USD: 8756.9

14 сентября : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

100 тыс. смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за 1 минуту

14.08.2020 16:49

Китайская компания несколько дней назад провела презентацию своих новых продуктов, среди которых оказался и аппарат Redmi K30 Ultra. 100 тыс. смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за 1 минуту
Презентация новых продуктов была приурочена 10-летию компании и на ней также представили флагманский аппарат, о котором «Астера» писала ранее.

Сейчас речь пойдет о популярности Redmi K30 Ultra, который, как выяснилось, распродали за 1 минуту. В первой партии было 100 тыс. экземпляров смартфонов.

О рекордных продажах рассказал представитель компании в социальной сети, отметив, что они наращивают производство, чтобы предложить во второй партии еще больше устройств.

100 тыс. смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за 1 минуту

Как известно, Redmi K30 Ultra оснащен 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. В нем реализована выдвижная фронтальная камера разрешением 20 Мп, а на задней панели расположилась камера с датчиками на 64, 13, 5 и 2 Мп.

В основе смартфона оказался процессор MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой сетей пятого поколения. За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Оценили Redmi K30 Ultra от 287 долларов за версию 6/128 ГБ, тогда как конфигурация 8/512 ГБ получила ценник в 388 долларов.

100 тыс. смартфонов Redmi K30 Ultra раскупили за 1 минуту

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги