Xiaomi выпустит более дорогую версию смартфона Redmi Note 9

Эта модификация будет отличаться увеличенным объёмом памяти.

Популярная модель смартфона Redmi Note 9, вышедшая в продажу этой весной, обзаведется новой конфигурацией, которая окажется дороже, чем существующие.

Сейчас устройство представлено в версии 4/64 и 4/128 ГБ, но к выходу готовится версия с 6/128 ГБ памяти.

Кроме объёма памяти новинка ничем не будет отличаться от других вариантов, а значит в ней будет процессор MediaTek Helio G85, батарея на 5 020 мАч, 48-мегапиексельная основная камера и 6,53-дюймовый дисплей.

Во сколько оценят эту новинку, а также когда она выйдет, пока неизвестно.