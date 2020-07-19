Xiaomi выпустит более дорогую версию смартфона Redmi Note 9

Xiaomi выпустит более дорогую версию смартфона Redmi Note 919.07.2020 13:04
Эта модификация будет отличаться увеличенным объёмом памяти.
Популярная модель смартфона Redmi Note 9, вышедшая в продажу этой весной, обзаведется новой конфигурацией, которая окажется дороже, чем существующие.
Сейчас устройство представлено в версии 4/64 и 4/128 ГБ, но к выходу готовится версия с 6/128 ГБ памяти.
Кроме объёма памяти новинка ничем не будет отличаться от других вариантов, а значит в ней будет процессор MediaTek Helio G85, батарея на 5 020 мАч, 48-мегапиексельная основная камера и 6,53-дюймовый дисплей.
Во сколько оценят эту новинку, а также когда она выйдет, пока неизвестно.
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