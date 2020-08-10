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Xiaomi отметит свое 10-летие выпуском спецверсии Redmi Note 8 Pro

10.08.2020 15:15

Китайская компания 11 августа проведет презентацию своих новых продуктов, в числе которых окажется и флагманская модель. Xiaomi отметит свое 10-летие выпуском спецверсии Redmi Note 8 Pro
Последняя может оказаться самой дорогой в линейке бренда и о ней «Астера» более подробно сегодня писала.

Но как выяснилось, новый флагман будет не единственной новинкой компании, которая готовится к выходу. Оказалось, что Xiaomi отметит свое 10-летие выпуском и спецверсии Redmi Note 8 Pro.

К слову в августе будет год с момента выхода этого смартфона. Объёмы продаж этой модели уже привысили 10 млн экземпляров спустя полгода с момента выхода.

Что касается специальной версии, то она будет иметь приставку к названию Special Edition.

Предположительно корпус этой модели выполнят в оранжевом цвете, а вот какие изменения в ней еще произойдут, станет известно уже завтра.

Напомним, что Redmi Note 8 Pro имеет 6,53-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Helio G90T, аккумулятор на 4 500 мАч и 64 Мп основную камеру.

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