Xiaomi отметит свое 10-летие выпуском спецверсии Redmi Note 8 Pro

Xiaomi отметит свое 10-летие выпуском спецверсии Redmi Note 8 Pro10.08.2020 15:15
Китайская компания 11 августа проведет презентацию своих новых продуктов, в числе которых окажется и флагманская модель.
Последняя может оказаться самой дорогой в линейке бренда и о ней «Астера» более подробно сегодня писала.
Но как выяснилось, новый флагман будет не единственной новинкой компании, которая готовится к выходу. Оказалось, что Xiaomi отметит свое 10-летие выпуском и спецверсии Redmi Note 8 Pro.
К слову в августе будет год с момента выхода этого смартфона. Объёмы продаж этой модели уже привысили 10 млн экземпляров спустя полгода с момента выхода.
Что касается специальной версии, то она будет иметь приставку к названию Special Edition.
Предположительно корпус этой модели выполнят в оранжевом цвете, а вот какие изменения в ней еще произойдут, станет известно уже завтра.
Напомним, что Redmi Note 8 Pro имеет 6,53-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Helio G90T, аккумулятор на 4 500 мАч и 64 Мп основную камеру.
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