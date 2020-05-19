В сети представили, как вероятно будет выглядеть iPhone 12

Новый iPhone 12 будет самым доступным и компактным смартфоном в линейке моделей, которые дебютируют в этом году.

Всего в линейке будет четыре модели, причем самая младшая из них еще может установить рекорд по стоимости, так как она может составить около 600 долларов.

Именно компактную модель iPhone 12 решили показать на рендерном видео и изображениях. Основной стали известные подробности и новинке, а также патентные изображения.

Рендеры создал голландский дизайнер Джермейн Смит. В смартфоне будет 5,4-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED, двойная сановная камера, а также процессор A14 Bionic.