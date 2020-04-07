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В линейку Apple iPhone 12 войдет четыре смартфона

07.04.2020 15:46

О новых iPhone 12 снова появились новые подробности и на этот раз источник утверждает, что в линейке флагманов будет четыре модели.
В линейку Apple iPhone 12 войдет четыре смартфона, один из которых получит большую диагональ экрана, а еще один будет по-настоящему компактным аппаратом.

Сообщается, что специалисты компании уже завершили разработку и создание прототипов, поэтому в ближайшие месяцы о новинках будут сообщать еще чаще, раскрывая их особенности.

Все смартфоны получат процессор Apple A14 с поддержкой сетей пятого поколения, а еще моделям приписывают существенно уменьшенный вырез.

Впрочем, другие источники писали о полном обновлении дизайна смартфонов. Также есть данные, что у младших моделей линейки появятся алюминиевые каркасы, тогда как у старших они будут выполнены из нержавеющей стали.

Недавно, к слову сообщалось, что у флагманов 2020 года основная камера будет четверная, но четвертым датчиком окажется лидар для измерения глубины сцены.

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