Компания Realme начинает продажи на российском рынке нового смартфона, который с 15 июля станет доступен для заказа.

С 21 июля новинка с названием Realme X3 SuperZoom появится в свободной продаже.

В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом, который будет представлен в двух конфигурациях с разным объемом памяти.

Вариант модели 8/128 ГБ будет оценен в 39 990 рублей, но до 10 августа его будут продавать по специальной цене 35 990 рублей.

Стоимость конфигурации 12/256 ГБ составит 40 900 рублей по спеццене, а обычная стоимость составит 44 990 рублей.

Напомним, что Realme X3 SuperZoom был представлен в мае. Он работает на базе процессора Snapdragon 855+ и имеет батарею на 4 200 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки.

Диагональ экрана в модели составляет 6,57 дюйма, а сканер отпечатков пальцев находится на боковой грани. В основной камере предлагают четыре датчика на 64, 8,8 и 2 Мп.

Камера получила пятикратный оптический зум и 60-кратный цифровой. Фронтальная камера в новинке двойная с сенсорами на 32 и 8 Мп.