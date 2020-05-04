В РФ начались продажи смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей

В конце апреля новые для российского рынка смартфоны были официально анонсированы брендом.

С 4 мая новые бюджетные модели стали доступны для покупки по цене от 6 990 рублей. Речь идет об устройствах Honor 9C, 9A и 9S.

Первый получил ценник 12 990 рублей, второй предлагают для покупки за 10 990 рублей, а Honor 9S оказался самым доступным и его стоимость составляет 6 990 рублей.

На старте продаж все смартфоны предлагаются с дополнительными скидками и подарками. Более подробно о новинках «Астера» писала ранее.