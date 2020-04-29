Новые смартфоны-бюджетники Honor оценили от 6 990 рублей

Самый младший аппарат из представленной серии в магазинах будет предлагаться по цене 6 990 рублей, но в нем нет сканера отпечатка пальца и модуля для бесконтактной оплаты платежей.

Honor в России представила смартфоны Honor 9C, Honor 9А и Honor 9S.

Самый старшим в девятой серии бюджетных смартфонов считается Honor 9C, в котором установлен HD+ дисплей диагональю 6,39-дюйма.

Также в аппарате есть сканер отпечатка пальца и NFC. Создан аппарат на базе процессора Kirin 710A.

Его дополнили 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-накопителем. Батарея в устройстве на 4000 мАч. На тыльной стороне размещена тройная камера с датчиками на 48, 8 и 2 Мп.

Работает новинка под управлением Android 10, но в смартфоне нет сервисов Google.



Honor 9A это средняя модель в линейке. В ней установлен 6,3-дюймовый экран с разрешением 1600х720 пикселей.

В основе этого аппарата лежит MediaTek Helio P22 и 3 ГБ оперативной памяти, а постоянной памяти в китайской новинке 64 ГБ. Батарея будет установлена на 5000 мАч.

Основная камера в Honor 9A состоит из трех объективов – 13, 5 и 2 Мп. Также в смартфоне есть NFC, но нет сервисов Google.

Самый простой из новых смартфонов — Honor 9S. Он лишен сканера отпечатка пальца и NFC, при этом есть система распознавания пользователя по лицу.

Honor 9S оснащен 5,45-дюймовым HD+ экраном, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Батарея в бюджетном смартфоне на 3020 мАч.

Как и в старшей версии, в основе Honor 9S лежит процессор MediaTek Helio P22. На задней панели камера с основным модулем на 8 Мп. Фронтальный датчик на 5 Мп.

Honor 9C с 4 мая можно будет купить за 12 990 рублей, а Honor 9A и Honor 9S оценивается в 10 990 и 6 990 рублей соответственно.