В Huawei объяснили высокую цену на смартфон P40 Pro+28.03.2020 23:53
Новый смартфон P40 Pro+, представленный в линейке, стал самым дорогим аппаратом в истории компании.
К слову этот смартфон не появится в России, так как его стоимость очень высокая.
При этом в компании решили объяснить высокую стоимость Huawei P40 Pro+.
Генеральный директор Huawei сообщил, что создавался аппарат не для каждого, а для тех людей, которым необходим самый продвинутый смартфон с использованием всех современных технологий.
Для тех, кто ограничен в деньгах предлагают выбирать более доступные модели линейки. Напомним, что Huawei оценила P40 Pro+ в 1 400 евро.
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