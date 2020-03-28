В Huawei объяснили высокую цену на смартфон P40 Pro+

Новый смартфон P40 Pro+, представленный в линейке, стал самым дорогим аппаратом в истории компании.

К слову этот смартфон не появится в России, так как его стоимость очень высокая.

При этом в компании решили объяснить высокую стоимость Huawei P40 Pro+.

Генеральный директор Huawei сообщил, что создавался аппарат не для каждого, а для тех людей, которым необходим самый продвинутый смартфон с использованием всех современных технологий.

Для тех, кто ограничен в деньгах предлагают выбирать более доступные модели линейки. Напомним, что Huawei оценила P40 Pro+ в 1 400 евро.