В апреле 2021 года Apple выпустит новые iPhone SE и AirPods Pro

Американская компания весной представит свои новинки, среди которых будет недорогой смартфон iPhone SE, а также новые беспроводные наушники AirPods Pro.

Уже в сети есть некоторые подробности о новинках, которые распространили зарубежные источники. Согласно их данным, презентация новых iPhone SE и AirPods состоится в апреле этого года.

Так, уже известно, что наушники AirPods Pro в отличие от предшественников станут более компактными за счет отсутствия «ножки».

То есть наушники станут больше напоминать Samsung Galaxy Buds. Также аксессуар будет иметь новый зарядный футляр, в котором сохранится толщина (21 мм), а другие габариты составят 46 и 54 мм.

Иными словами футляр станет уже, а его дизайн изменится.

Что касается смартфона, то ожидается, что в этом году он получит две модификации, среди которых обычная версия и увеличенная с приставкой к названию Plus. Подробности об этих аппаратах пока не раскрываются.