Apple выпустит более дешевую версию наушников AirPods Max

AirPods Max несмотря на высокую цену на глобальном рынке пользуются очень высоким спросом.

В США стоимость больших беспроводных наушников составляет 549 долларов, а в России AirPods Max оценили в 63 000 рублей.

По новым данным, Apple готовит более доступную версию AirPods Max, которая сохранит все основные функции оригинальных AirPods Max.

За счет чего будет снижена цена на доступную версию пока неизвестно, но есть предположение, что за счет недорогих материалов, а именно пластика, из которого могут изготовить оголовье и ушные чашки.

Напомним, в AirPods Max чашки изготовлены из анодированного алюминия, а оголовье из нержавеющей стали.

По данным источника, доступная версия наушников Apple AirPods Max будет стоить около 350 долларов.