Компания Sony решила определить своего конкурента Microsoft и открыла предварительный заказ на игровую консоль PlayStation 5.

Конкурент этой приставке станет доступен для заказа только 22 сентября. Стоимость PlayStation 5 недавно была объявлена российским подразделением компании наряду с датой старта продаж.

На фоне ограниченных квот на предварительный заказ, а также желания клиентов оказаться в списке первых, кто получит новое поколение консоли, наблюдается серьезный скачек цен.

Например, стоимость PlayStation 5 в США взлетела до $2000. Отметим, что в данном случае речь идет не об официальных ценах, а о стоимости консоли у продавцов.

Официальная стоимость PlayStation 5 на американском рынке составляет 500 долларов. Впрочем, как показывает практика, покупатели на консоль за 2 000 долларов обязательно найдутся.