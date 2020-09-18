Меню
Поиск

USD/RUB: 75.19 EUR/RUB: 88.63 BTC/USD: 8756.9

18 октября : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Стоимость PlayStation 5 в США взлетела до $2000

18.09.2020 13:12

Компания Sony решила определить своего конкурента Microsoft и открыла предварительный заказ на игровую консоль PlayStation 5.
Конкурент этой приставке станет доступен для заказа только 22 сентября. Стоимость PlayStation 5 недавно была объявлена российским подразделением компании наряду с датой старта продаж.

На фоне ограниченных квот на предварительный заказ, а также желания клиентов оказаться в списке первых, кто получит новое поколение консоли, наблюдается серьезный скачек цен.

Например, стоимость PlayStation 5 в США взлетела до $2000. Отметим, что в данном случае речь идет не об официальных ценах, а о стоимости консоли у продавцов.

Официальная стоимость PlayStation 5 на американском рынке составляет 500 долларов. Впрочем, как показывает практика, покупатели на консоль за 2 000 долларов обязательно найдутся.

Стоимость PlayStation 5 в США взлетела до $2000

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги