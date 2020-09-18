Sony объявила дату выхода и цену PlayStation 5

Российское подразделение компании Sony анонсировало игровую приставку нового поколения.

Были названы не только сроки ее выхода, но и стоимость. Так, на российском рынке новая Sony PlayStation 5 появится 19 ноября, тогда как в ряду других стран старт продаж запланирован на 12 ноября.

В нашей стране консоль новой генерации будет представлена в двух версиях.

Так, модель Ultra HD Blu-Ray Disc Drive, оснащенная оптическим приводом обойдется в 46 999 рублей, а версия без оптического привода с названием PS5 Digital Edition обойдется россиянам в 37 999 рублей.

Ранее также были названы и цены конкурента Sony PlayStation 5 в лице Xbox Series X. В РФ Xbox Series X оценили в 45 590 рублей.