Sony открыла страницу новой Sony PlayStation 5

В компании Sony решили открыть страницу на официальном сайте для новой игровой консоли PlayStation 5.

Вместе с ней появилось и сообщение, в котором говорится, что компания начала раскрывать некоторые подробности, но еще не готова полностью рассекретить новое поколение приставки Sony PlayStation 5.

Также на официальном сайте производитель предлагает подписаться на новости, чтобы быть в курсе событий, включая дату старте продаж, стоимость, и список игр.

Согласно неофициальным данным, компания до 4 марта разошлет приглашения журналистам и представит новинку, а 5 марта официально начнет вести прием предварительных заказов.

Также есть данные, что в Северной Америке новинку оценят в 499 долларов.