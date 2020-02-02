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Консоль PlayStation 5 получит SSD-накопитель Samsung 980 QVO с PCIe 4.0

02.02.2020 21:11

Samsung в начале января на выставке электроники показала свой новый быстрый SSD накопитель — 980 Pro с PCIe 4.0.

Этот твердотельный накопитель получил скорость чтения 6500 МБ/с и записи 5000 МБ/с.

По новым данным, такой накопитель будет устанавливаться в японской консоли нового поколения.

Как пишет Letsgodigital, новый SSD будет проходить под названием NVMe SSD 980 QVO Unstoppable Speed.

Еще осенью прошлого года было известно, что новое поколение консолей получит SSD накопители. По последним данным на Xbox Series X он будет более медленный, чем в PlayStation 5.

Напомним, показ Xbox Series X уже состоялся, а теперь поклонники ждут презентацию PlayStation 5. Ожидается, что ее представят 5 или 15 февраля.

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