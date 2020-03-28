Упоминание о таком смартфоне появилось в базе данных FCC.

Там обнаружили устройство с модельным номером M2002F4LG, который очень близок к Mi Note 10 (M1910F4G).

На основании этого было сделано предположение, что смартфон Xiaomi Mi Note 10 может получить Lite-версию.

При этом если в аппарате Xiaomi Mi Note 10 установлена 108 Мп камера, то в смартфоне с приставкой к названию Lite будет уже 64 Мп главный модуль в основной камере.

Также приписывают датчики на 8, 5 и 2 Мп. Экран будет 6,47-дюймовый, а работать новинка будет под управлением ОС Android 10.

В качестве процессора используют Snapdragon 730G, а за автономность устройства ответит аккумулятор на 5 260 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки.

Предварительная стоимость модели не должна превысить 285 долларов. Между тем напомним, что Xiaomi официально сняла с продажи смартфон CC9 Pro или Mi Note 10.