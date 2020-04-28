Смартфон Redmi Note 9S в России оценили в 17 990 рублей

Новый Redmi Note 9S представляет собой международный вариант Redmi Note 9 Pro.

Теперь этот смартфон представлен и на российском рынке, где его продажи запланированы на 30 апреля. Сегодня была озвучена стоимость Redmi Note 9S для России, которая составит 17 990 рублей.

В такую сумму оценили конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон имеет процессор Snapdragon 720G, батарею на 5 020 мАч, а также в нем установлен 6,67-дюймовый экран и модуль NFC.

В основной камере имеется четыре модуля с главным на 48 Мп. В продаже аппарат появится в цвете «Звездная пыль», «Белый айсберг» и «Синяя мгла».