Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото

Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото29.07.2020 13:04
Этот смартфон будет представлен наряду с другими новинками от компании 5 августа.
Недавно в распоряжении зарубежных источников оказался первый живой снимок грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2.
На фото показали устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал больше в сравнении с предшественником.
Также можно заметить новое более аккуратное отверстие для фронтальной камеры. Как уже сообщалось ранее, у аппарата разрешение экрана составит 2213×1689 точек, а еще он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.
Покроет его очень тонкое защитное стекло. В сложенном состоянии пользователю будет доступен 6,23-дюймовый дисплей и селфи-камера с модулем на 10 Мп.
Основная камера получит три датчика, среди которых сенсоры разрешением 12, 12 и 64 Мп. Также сообщается о наличии в смартфоне аккумуляторов с суммарной емкостью 4 365 мАч.
Он получит поддержку 25-ватной зарядки, 15-ватной беспроводной зарядки и такой же мощности реверсивную зарядку.
Что касается процессора, то это будет Snapdragon 865+, а встроенной памяти окажется 256 или 512 ГБ.
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