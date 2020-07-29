Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото

Этот смартфон будет представлен наряду с другими новинками от компании 5 августа.

Недавно в распоряжении зарубежных источников оказался первый живой снимок грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2.

На фото показали устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал больше в сравнении с предшественником.

Также можно заметить новое более аккуратное отверстие для фронтальной камеры. Как уже сообщалось ранее, у аппарата разрешение экрана составит 2213×1689 точек, а еще он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.

Покроет его очень тонкое защитное стекло. В сложенном состоянии пользователю будет доступен 6,23-дюймовый дисплей и селфи-камера с модулем на 10 Мп.

Основная камера получит три датчика, среди которых сенсоры разрешением 12, 12 и 64 Мп. Также сообщается о наличии в смартфоне аккумуляторов с суммарной емкостью 4 365 мАч.

Он получит поддержку 25-ватной зарядки, 15-ватной беспроводной зарядки и такой же мощности реверсивную зарядку.

Что касается процессора, то это будет Snapdragon 865+, а встроенной памяти окажется 256 или 512 ГБ.