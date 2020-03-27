Складной флагман Samsung Galaxy Fold 2 показали на новых рендерах

На рендерных изображениях Samsung Galaxy Fold 2 представили с дизайном камеры, как у Huawei P40 Pro+.

Подобное решение похоже в этом году будет тенденцией, у Galaxy Fold 2 еще и будет такое же число датчиков, как и у китайской модели.

То есть основная камера складного смартфона получит пять модулей. Какие датчики будут использоваться в аппарате пока неизвестно.

Ранее были данные, что фронтальная камера в модели будет под экраном, но на нынешних рендерах показали каплевидный вырез, что больше похоже на правду.

Помимо этого, Galaxy Fold 2 приписывают поддержку стилуса S Pen.