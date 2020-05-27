Новый интересный и красивый смартфон был представлен в начале мая.

Более подробно о новинке «Астера» писала ранее, а сегодня речь пойдет о запуске новинки на европейский рынок.

В самой компании официально не объявляла дату выхода и стоимость, однако ее подразделения готовятся к новинке и, например, на сайте компании в Италии уже появился LG Velvet.

Это означает, что самый красивый флагман LG Velvet скоро выйдет на рынок Европы.

Пока же премьера LG Velvet состоялась только на внутреннем для компании рынке, где новинка оценена в 735 долларов.