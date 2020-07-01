Samsung Galaxy Z Flip 5G с Snapdragon 865+ появился в TENAA

В базе данных TENAA появилась новая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 5G, которую готовит к выходу компания.

Новинка, судя по обнародованным данным, будет иметь процессор Snapdragon 865+, тогда как в остальном это будет все тот же Samsung Galaxy Z Flip.

У модели не изменился дизайн, размеры, объём памяти и другое. Единственным отличием станет процессор.

То есть по сути Samsung Galaxy Z Flip 5G это будет слегка обновленный вариант текущего смартфона.

Презентация этой модели состоится 5 августа наряду с другими новинками, которые подготовила к дебюту компания.