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Samsung Galaxy Z Flip 5G с Snapdragon 865+ появился в TENAA

01.07.2020 15:48

В базе данных TENAA появилась новая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 5G, которую готовит к выходу компания. Samsung Galaxy Z Flip 5G с Snapdragon 865+ появился в TENAA Samsung Galaxy Z Flip 5G с Snapdragon 865+ появился в TENAA
Новинка, судя по обнародованным данным, будет иметь процессор Snapdragon 865+, тогда как в остальном это будет все тот же Samsung Galaxy Z Flip.

У модели не изменился дизайн, размеры, объём памяти и другое. Единственным отличием станет процессор.

То есть по сути Samsung Galaxy Z Flip 5G это будет слегка обновленный вариант текущего смартфона.

Презентация этой модели состоится 5 августа наряду с другими новинками, которые подготовила к дебюту компания.

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