Информации о сроках выхода нового Nokia 7.3 пока нет, но постепенно инсайдеры раскрывают характеристики смартфона.

На этот раз были раскрыты характеристики основной камеры Nokia 7.3.

Как стало известно зарубежным журналистам, в устройстве основная камера будет оснащена модулем Zeiss на 48 Мп, при этом в финальной версии, которая появится на прилавках магазинов, может быть камера разрешением 64 Мп.

Дополнят главный датчик макрообъектив, широкоугольная камера и датчик измерения глубины сцены. Что касается селфи-камеры, то она получит разрешение 24 или 32 Мп.

Также известно, что работать Nokia 7.3 будет на процессоре Snapdragon 700-й серии. Еще сообщается о двух версиях модели – с 4G и 5G.