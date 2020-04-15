Раскрыты характеристики основной камеры Nokia 7.315.04.2020 19:39
Информации о сроках выхода нового Nokia 7.3 пока нет, но постепенно инсайдеры раскрывают характеристики смартфона.
На этот раз были раскрыты характеристики основной камеры Nokia 7.3.
Как стало известно зарубежным журналистам, в устройстве основная камера будет оснащена модулем Zeiss на 48 Мп, при этом в финальной версии, которая появится на прилавках магазинов, может быть камера разрешением 64 Мп.
Дополнят главный датчик макрообъектив, широкоугольная камера и датчик измерения глубины сцены. Что касается селфи-камеры, то она получит разрешение 24 или 32 Мп.
Также известно, что работать Nokia 7.3 будет на процессоре Snapdragon 700-й серии. Еще сообщается о двух версиях модели – с 4G и 5G.
Просмотры:Метки: Nokia, Nokia 7.3