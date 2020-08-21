Продажи флагманов Samsung Galaxy Note 20 стартовали в России

Презентация флагманских смартфонов состоялась в начале этого месяца и подробно о моделях «Астера» писала ранее.

Также аппараты Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra были доступны для заказа, причем как выяснилось, большей популярностью пользовалась последняя версия, а наиболее востребованным цветом оказался бронзовый.

С 21 августа стартовали «живые» продажи флагманов Samsung Galaxy Note 20.

Младшая версия продается по цене 79 990 рублей, а старшая версия представлена в двух вариантах с разным объемом памяти по цене 99 990 и 119 990 рублей.

Первый смартфон имеет цветовую гамму, в которую вошел мятный, бронзовый и графитовый цвета, а старшая модель доступна в белом, черном и бронзовом вариантах.