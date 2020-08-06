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Samsung представила два разных смартфона в линейке Galaxy Note 20

06.08.2020 11:28

5 августа производитель Samsung провел презентацию флагманских смартфонов линейки
Galaxy Note 20 и оказалось, что это два абсолютно разных аппарата в техническом плане. Samsung представила два разных смартфона в линейке Galaxy Note 20
Обычный Galaxy Note 20 представляет собой базовый флагман, тогда как модель с названием Note20 Ultra оказалась премиальной, ведь в ней реализовано немало флагманских «фишек».

В этом году в линейке флагманов представили только две модели, которые имеют поддержку стилуса.

Итак, оба флагмана похожи в плане дизайна, имеют защиту по стандарту IP68, встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также систему распознавания пользователя по лицу.

При этом в остальном устройства отличаются кардинально, включая даже цветовую гамму. Например, у обычного Note20 будет пластиковая матовая крышка, тогда как премиальная версия получила стекло Gorilla Glass Victus.

Samsung представила два разных смартфона в линейке Galaxy Note 20

Начнем с простого Galaxy Note 20, у которого диагональ экрана составляет 6,7 дюйма. Его разрешение составляет Full HD+, а выполнен он по технологии Super AMOLED Plus.

В экране есть отверстие для 10-мегапиксельной фронтальной камеры, а в основной камере будут модули на 12, 12, 64 Мп.

Последний датчик имеет трехкратный зум. Процессор в зависимости от рынка будет Exynos 990 или Snapdragon 865, а дополнят их 8 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Батарея в этой модели имеет емкость 4 300 мАч. Она поддерживает 25-ватную быструю и 15-ватную беспроводную зарядку.

Еще в смартфоне реализована возможность зарядить наушники.

Samsung представила два разных смартфона в линейке Galaxy Note 20
Премиальный смартфон Note20 Ultra доступен с такими же процессорами и объёмом памяти, но еще будет доступна конфигурация 8/512 ГБ с поддержкой сетей пятого поколения.

Аккумулятор тут получил емкость 4 500 мАч, с поддержкой таких же зарядок, как и в базовом варианте. А вот экран в этой новинке имеет диагональ уже 6,9 дюйма и это Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+.

Селфи-камера в смартфоне также на 10 Мп, а вот в основной камере уже будет 108-мегапиксельный модуль, который дополнят датчики на 12 и 12 Мп с пятикратным зумом и оптической стабилизацией.

Что касается стилуса, то никаких новых функций он не получил, однако заявлено, что он стал работать быстрее.

Ну и главным изменением становится смещение разъема для стилуса в левую сторону. Кроме этого стоит отметить появление в S Pen акселерометра и гороскопа для жестов.

Samsung представила два разных смартфона в линейке Galaxy Note 20

Новые смартфоны уже можно заказать на российском рынке. Цены уже известны. Так, базовая версия устройства получила ценник 79 990 рублей. Ультраверсия оценена в 99 990 и 119 990 рублей за версии с 256 или 512 ГБ памяти соответственно.

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