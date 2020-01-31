Появилось живое фото интерфейса новой PlayStation 5

Согласно последним данным, презентация игровой приставки состоится в следующем месяце.

Данные о дате презентации разнятся – одни источники уверяют, что дебют состоится 5, а другие указывают на 15 февраля.

В любом случае, даже если презентация и состоится, то вероятно производитель покажет только дизайн новой PlayStation 5, тогда как полные характеристики раскроют только ближе к концу года.

Между тем в сети регулярно появляются новые изображения и подробности.

На этот раз в Сети распространили фотографию, где показали интерфейс игровой консоли нового поколения. Источник утверждает, что это реальный снимок.

В сети опубликовали видео с включенной Sony PlayStation 5.