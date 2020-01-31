Появилось живое фото интерфейса новой PlayStation 5

Появилось живое фото интерфейса новой PlayStation 531.01.2020 21:52
Согласно последним данным, презентация игровой приставки состоится в следующем месяце.
Данные о дате презентации разнятся – одни источники уверяют, что дебют состоится 5, а другие указывают на 15 февраля.
В любом случае, даже если презентация и состоится, то вероятно производитель покажет только дизайн новой PlayStation 5, тогда как полные характеристики раскроют только ближе к концу года.
Между тем в сети регулярно появляются новые изображения и подробности.
На этот раз в Сети распространили фотографию, где показали интерфейс игровой консоли нового поколения. Источник утверждает, что это реальный снимок.
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