В сети опубликовали видео с включенной Sony PlayStation 5

Если верить слухам до презентации PlayStation 5 осталось совсем немного. Ранее была информация, что консоль публично покажут 5 февраля.

Но скорее всего на мероприятии будет продемонстрирована только внешность приставки.

Накануне в Сети опубликовали ролик загрузки PlayStation 5. В видео еще можно увидеть саму консоль, причем это не версия для разработчиков.

В целом внешность серийной PlayStation 5 будет привычной в отличие от нового Xbox, который со сменой поколения полностью изменился.

Напомним, в продажу PlayStation 5 поступит только в конце 2020 года.

