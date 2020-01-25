В сети опубликовали видео с включенной Sony PlayStation 5

В сети опубликовали видео с включенной Sony PlayStation 525.01.2020 15:43
Если верить слухам до презентации PlayStation 5 осталось совсем немного. Ранее была информация, что консоль публично покажут 5 февраля.
Но скорее всего на мероприятии будет продемонстрирована только внешность приставки.
Накануне в Сети опубликовали ролик загрузки PlayStation 5. В видео еще можно увидеть саму консоль, причем это не версия для разработчиков.
В целом внешность серийной PlayStation 5 будет привычной в отличие от нового Xbox, который со сменой поколения полностью изменился.
Напомним, в продажу PlayStation 5 поступит только в конце 2020 года.
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