Первый 8K-телевизор от Xiaomi сможет подключаться к 5G-сетям

Китайская компания в ближайшее время проведет презентацию нового телевизора, который будет оснащен 82-дюймовмы экраном.

Новинка окажется дешевле, чем модель Xaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition, но при этом в ней будет встроенный 5G-модем, дисплей от компании LG, а также разрешение 8К.

Модельный номер новинки L82M6-8K, и она уже появилась в базе 3С.

Уже известно, что новый телевизор будет относиться к премиальному сегменту, но при этом его стоимость будет ниже, чем у Xaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition, а эта панель, напомним, оценена в более чем 7 тыс. долларов.