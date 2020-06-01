Первая партия смартфонов Redmi 10X была распродана за 5 минут

Новый смартфон Redmi 10X дебютировал неделю назад, а 1 июня первая партия устройств поступила в продажу.

Модель смартфона оказалась востребованной и была распродана за 5 минут. Стоит отметить, что пока речь идет о старте продаж в Китае.

Как всегда, объёмы первой партии не раскрывают, но было сказано, что с продаж компания выручила 14 млн долларов.

Зная стоимость устройства можно посчитать, что тираж составил более 62 тыс. экземпляров, если вести расчет по минимальной стоимости.

Напомним, что Redmi 10X называют самым доступным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения.

Его стоимость в зависимости от конфигурации варьируется от 224 до 336 долларов.