OPPO представила в России недорогие TWS-наушники Enco W11

OPPO представила в России недорогие TWS-наушники Enco W1113.08.2020 19:36
На российском рынке новые наушники станут доступны для покупки с 21 августа.
Новинка будет относиться к сегменту недорогих, и ее стоимость составит 3 990 рублей.
Наушники получили название Enco W11 TWS. Это беспроводные наушники, оснащенные Bluetooth v5.0 и защитой по стандарту IP55.
Кроме этого, аксессуар получил сенсорное управление, 8-миллимитровые динамики и титановое напыление на них.
В Enco W11 имеется дополнительный микрофон, способный подавлять шумы во время телефонных звонков.
Заявленное время автономной работы составляет 5 часов в режиме прослушивания музыки, а зарядный чехол обеспечит еще 15 часов автономности.
Также стоит отметить, что оба наушника будут подключаться к устройству напрямую.
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