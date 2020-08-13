OPPO представила в России недорогие TWS-наушники Enco W11

На российском рынке новые наушники станут доступны для покупки с 21 августа.

Новинка будет относиться к сегменту недорогих, и ее стоимость составит 3 990 рублей.

Наушники получили название Enco W11 TWS. Это беспроводные наушники, оснащенные Bluetooth v5.0 и защитой по стандарту IP55.

Кроме этого, аксессуар получил сенсорное управление, 8-миллимитровые динамики и титановое напыление на них.

В Enco W11 имеется дополнительный микрофон, способный подавлять шумы во время телефонных звонков.

Заявленное время автономной работы составляет 5 часов в режиме прослушивания музыки, а зарядный чехол обеспечит еще 15 часов автономности.

Также стоит отметить, что оба наушника будут подключаться к устройству напрямую.