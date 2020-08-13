Меню
Поиск

USD/RUB: 73.24 EUR/RUB: 85.96 BTC/USD: 8756.9

13 сентября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

OPPO представила в России недорогие TWS-наушники Enco W11

13.08.2020 19:36

На российском рынке новые наушники станут доступны для покупки с 21 августа. OPPO представила в России недорогие TWS-наушники Enco W11
Новинка будет относиться к сегменту недорогих, и ее стоимость составит 3 990 рублей.

Наушники получили название Enco W11 TWS. Это беспроводные наушники, оснащенные Bluetooth v5.0 и защитой по стандарту IP55.

Кроме этого, аксессуар получил сенсорное управление, 8-миллимитровые динамики и титановое напыление на них.

В Enco W11 имеется дополнительный микрофон, способный подавлять шумы во время телефонных звонков.

Заявленное время автономной работы составляет 5 часов в режиме прослушивания музыки, а зарядный чехол обеспечит еще 15 часов автономности.

Также стоит отметить, что оба наушника будут подключаться к устройству напрямую.

OPPO представила в России недорогие TWS-наушники Enco W11

iFixit оценили ремонтопригодность наушников-фасолин Samsung на 8 баллов

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги