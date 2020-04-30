Аналитики уже не первый раз предрекают новому IPhone 12 ценник ниже, чем у предшественника.

На этот раз аналитики говорят, что новый IPhone 12 может оказаться рекордно дешёвым, так как его стоимость может составить 600 долларов минимум.

То есть аппарат окажется дешевле, чем актуальный iPhone 11. Напомним, что в линейке IPhone 12 будет четыре модели. Самая доступная из них получит экран 5,4 дюйма.

Вторая модель — iPhone 12 Plus будет 6,1-дюймовая, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут иметь диагональ экрана 6,1 и 6,7 дюйма.