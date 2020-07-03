Названы цены Samsung Galaxy Note20, Note20 Ultra и складного Fold 2

В Сети опубликовали стоимость новых смартфонов от компании Samsung, которые будут представлены только в начале августа.

К слову недавно компания на своем официальном сайте опубликовала официальные изображения аппарата Note20 Ultra, о чем более подробно «Астера» писала ранее.

Теперь же появилась информация о стоимости новых смартфонов.

Если верить источнику, который указывает цены на устройства в Греции, то самый доступный Samsung Galaxy Note20 обойдется в 1 249 евро.

Более дорогой Galaxy Note20 Ultra получит ценник в 1 499 евро. Что касается складного смартфона Galaxy Fold 2, то его могут оценить в 2 199 евро.