Новый Galaxy Note 20 случайно показала Samsung до анонса

Официальные изображения еще неанонсированного смартфона появились на официальном сайте компании.

На фотографиях показали модель Galaxy Note20 Ultra, в котором есть стилус. Этот смартфон еще показали в новом цвете — Mystic Bronze.

Новая линейка, напомним, должна дебютировать только пятого августа, но уже сейчас достоверно известно, как будут выглядеть аппараты.

Ранее инсайдеры сообщали, что новый Samsung Galaxy Note20 Ultra будет оснащен QHD-экраном с частотой обновления 120 Гц.

Также в модели заявлены более узкие рамки и вырез под фронтальную камеру.

Разрешение камер не раскрывается, но указано, что во флагмане будет установлен процессор Snapdragon 865+, а стилус S Pen получит расширенные возможности.

Кроме этого, основной камере приписывают новую уникальную функцию, но о чем идет речь в этом случае, пока неизвестно. Другие особенности аппарата не раскрываются.