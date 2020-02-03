Названа стоимость смартфона в стиле Tesla Cybertruck от Caviar

Названа стоимость смартфона в стиле Tesla Cybertruck от Caviar04.02.2020 00:05
Несколько дней назад российская компания представила уникальный iPhone, который выполнили в стиле пикапа Tesla Cybertruck.
Для этого производителю пришлось с нуля создать для аппарата новый корпус. Более подробно о новинке «Астера» писала ранее.
Во время презентации стоимость смартфона в новом исполнении называть не стали, но теперь ситуацию исправили и Caviar рассказала во сколько обойдется новинка.
Итак, минимальная стоимость смартфона в стиле Tesla Cybertruck от Caviar составит 15 860 долларов, а это почти треть стоимости нового пикапа.
Напомним, что последний оценили в 40 тысяч долларов минимум.
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