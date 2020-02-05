Наушники Samsung Galaxy Buds+ рассекречены до анонса

Их презентация должна состояться 11 февраля наряду с новыми смартфонами, о которых уже также известно немало.

Накануне премьеры Samsung Galaxy Buds+ оказались рассекречены до анонса и можно сказать, что этот аксессуар обречен на успех.

Итак, в наушниках в сравнении с предшественниками появится батарея увеличенной емкости, за счет чего вырастет и время автономной работы.

Samsung Galaxy Buds+ приписывают до 11 часов прослушивания музыки, а это будет в два раза больше. Вместе с зарядкой от футляра автономность вырастет до 22 часов.

Увеличили в наушниках и скорость зарядки, и теперь всего три минуты на зарядке позволит использовать их еще один час.

Еще в новинке появится возможность подключения к нескольким устройствам и была проведена большая работа над звуком, в том числе и динамиками, а также микрофонами.

Однако наряду с улучшенными характеристиками, вырастет и стоимость Samsung Galaxy Buds+. По предварительным данным их стоимость вырастет на 50% или до 149 долларов.