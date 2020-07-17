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МТС и Motorola представили смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

17.07.2020 16:29

Motorola Edge+ уже был протестирован для российских сетей пятого поколения. МТС и Motorola представили смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
МТС и Motorola представили смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ, а также объявили о старте приема предварительных заказов на него.

Оформить смартфон предлагают в фирменных магазинах МТС по цене 79 990 рублей. За эти деньги в аппарате предлагается 6,7-дюймовый экран-водопад OLED с частотой обновления 90 Гц.

В экране будет отверстие для фронтальной камеры с разрешением 25 МП. Процессор в новинке установлен топовый — Snapdragon 865, а дополняет его 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

МТС и Motorola представили смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

На задней панели новинки располагается основная камера со 108-Мп модулем.

За автономную работу аппарата отвечает АКБ на 5 000 мАч с поддержкой 15-ватной зарядки и беспроводной зарядки для других гаджетов.

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