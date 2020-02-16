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Microsoft новую Windows 10X сможет обновлять за 90 секунд

16.02.2020 16:05

Windows 10 компания Microsoft обновляет очень часто, и порой ее обновления выводят из строя всю систему, к примеру, такое произошло с февральским обновлением ОС.
Помимо этого, обновление Windows 10 может занимать много времени, но Windows 10X будет обновляться за 90 секунд, по крайней мере так заявили в  Microsoft.

Напомним, Windows 10X создана для мобильных устройств с двумя экранами.

Эта мобильная ОС существенно отличается от Windows 10, причем не только внешне, но также и «внутри».

Известно, что ядро Windows 10X состоит из различных моделей, которые могут функционировать самостоятельно и обновляться в отдельности от всей общей системы.

Возможно поэтому Windows 10X сможет обновляться за полторы минуты. Первые устройства с Windows 10X должны выйти в конце года.

В Сети на видео показали работающую Windows 10X

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