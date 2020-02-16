Microsoft новую Windows 10X сможет обновлять за 90 секунд

Windows 10 компания Microsoft обновляет очень часто, и порой ее обновления выводят из строя всю систему, к примеру, такое произошло с февральским обновлением ОС.

Помимо этого, обновление Windows 10 может занимать много времени, но Windows 10X будет обновляться за 90 секунд, по крайней мере так заявили в Microsoft.

Напомним, Windows 10X создана для мобильных устройств с двумя экранами.

Эта мобильная ОС существенно отличается от Windows 10, причем не только внешне, но также и «внутри».

Известно, что ядро Windows 10X состоит из различных моделей, которые могут функционировать самостоятельно и обновляться в отдельности от всей общей системы.

Возможно поэтому Windows 10X сможет обновляться за полторы минуты. Первые устройства с Windows 10X должны выйти в конце года.