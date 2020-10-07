Живучесть коронавируса на коже человека составляет 9 часов

Живучесть коронавируса на коже человека составляет 9 часов07.10.2020 11:45
Это установили ученые из Японии, которые брали образцы кожи погибших от коронавируса людей.
Изучая образцы, специалисты обнаружили частицы вируса на коже и решили выяснить, как долго они могут оставаться опасными на поверхности кожи.
И оказалось, что коронавирус на коже живет как минимум в четыре раза дольше, чем грипп.
Для того чтобы выяснить, как долго сохраняется активным вирус, ученые создали модель и безопасно воспроизвели клинические исследования.
В результате оказалось, что коронавирус сохраняется на коже 9,04 часа, тогда как грипп сохраняется по времени почти в пять раз меньше.
При этом было отмечено, что с кожи человека частицы вирусов эффективно устраняются за счет дезинфекции.
Новое исследование очередной раз доказало, что необходимо соблюдать гигиену рук для предотвращения заражения коронавирусом.
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