Живучесть коронавируса на коже человека составляет 9 часов

Это установили ученые из Японии, которые брали образцы кожи погибших от коронавируса людей.

Изучая образцы, специалисты обнаружили частицы вируса на коже и решили выяснить, как долго они могут оставаться опасными на поверхности кожи.

И оказалось, что коронавирус на коже живет как минимум в четыре раза дольше, чем грипп.

Для того чтобы выяснить, как долго сохраняется активным вирус, ученые создали модель и безопасно воспроизвели клинические исследования.

В результате оказалось, что коронавирус сохраняется на коже 9,04 часа, тогда как грипп сохраняется по времени почти в пять раз меньше.

При этом было отмечено, что с кожи человека частицы вирусов эффективно устраняются за счет дезинфекции.

Новое исследование очередной раз доказало, что необходимо соблюдать гигиену рук для предотвращения заражения коронавирусом.