Ученые обнаружили полезное свойство коронавируса

Оказалось, что коронавирус нового типа обладает полезным свойством, которое выявили ученые из Аризоны.

Как стало известно, вирусологи выявили полезное свойство коронавируса, которое заключается в обезболивании.

Специалисты говорят, что данное открытие может быть полезным для анестезии. Ученые задумались, каким образом действует коронавирус в организме, что зараженные не испытывает серьезных симптомов.

Оказалось, что вирус имеет свойство облегчать боль, при этом патоген активно распространяется по организму.

Предварительные исследования показали, что вероятнее всего обезболивание связано с белком S, обеспечивающим проникновение вируса в клетки.

Предполагается, что соединение не только помогает проникновению вируса, но и подавляет подачу сигналов, связанных с болевыми ощущениями.