Huawei P40 Pro+ выйдет в продажу на рынок уже в июне

Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P40 состоялась еще в конце марта, при этом в продаже еще не появилась самая дорогая версия этого аппарата — Huawei P40 Pro+.

Недавно китайская компания официально анонсировала старт продаж старшей и самой продвинутой версии смартфона. На рынок Huawei P40 Pro+ выйдет в следующем месяце.

Например, в Китае модель станет доступна для заказа с 1 июня и появится в магазинах 6 июня. Его стоимость составит 1 19 долларов за конфигурацию 8/256 ГБ и 1 245 долларов за вариант 8/512 ГБ.

Цветовая гамма будет представлена таким вариантами: керамический белый и керамический черный.

Вопреки всем слухам Huawei P40 Pro+ выйдет и на европейский рынок, где будет представлен только вариант 8/512 Гб по цене 1 399 евро.

В продаже в Европе он также появится в июне, но точная дата будет объявлена дополнительно.