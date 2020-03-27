Huawei P40 Pro не вызвал ажиотажного спроса

Новые смартфоны китайской компании сразу после презентации стали доступны для заказа.

Сегодня уже появились первые данные об объёмах заказов. Оказалось, что смартфон Huawei P40 Pro, который к слову не появится в России, не пользуется большим спросом.

Вероятно, причиной тому высокий ценник. Huawei P40 Pro является самым дорогим смартфоном в линейке, который в Европе оценили в 1 399 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

В одном из самых крупных магазинов – Jingdong. Смартфон собрал всего 20 тыс. предварительных заказов.