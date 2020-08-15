Google Pixel 5 выйдет только XL-версии за 699 долларов

В сети уже появились подробности о пятой генерации смартфона.

Инсайдер недавно рассказал, что Google Pixel 5 выйдет только XL-версии, а также назвал ее предварительную стоимость – 699 долларов.

По какой причине Pixel 5 не получит младшую версию, источник не уточняет. XL-версии приписывают 6,66-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED.

Дисплей получит частоту обновления 120 Гц, а еще смартфон должен получить процессор Snapdragon 765G и 8 Гб оперативной памяти.

Когда состоится презентация нового смартфона, не сообщается.