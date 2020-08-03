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Бюджетный флагман Google Pixel 4a представлен официально

03.08.2020 19:20

Новый смартфон должен был выйти еще весной этого года, но из-за коронавируса презентация была отложена и состоялась только 3 августа. Бюджетный флагман Google Pixel 4a представлен официально
Компания официально представила свой бюджетный флагманский аппарат, который получил пластиковый корпус и процессор Snapdragon 730G.

У флагмана Pixel 4, напомним, предложен корпус с применением стекла. Диагональ экрана новинки составляет 5,81 дюйма, а его разрешение Full HD+ и выполнен он по технологии OLED. Сканер отпечатков пальцев в модели расположен на задней панели.

В основной камере модели установлен датчик на 12 Мп, но без дополнительного модуля, как у оригинального флагмана.

Бюджетный флагман Google Pixel 4a представлен официально

Среди технологий в камере заявлен режим Night Sight, портреты с программным размытием фона, а также HDR+.

Основой для новинки, как упоминалось выше, стал процессор Snapdragon 730G, дополненный 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора составляет 3 140 мАч и поддерживает он 18-ватную быструю зарядку. Оценили Google Pixel 4a в 349 долларов, а это около 25 тыс. рублей.

Бюджетный флагман Google Pixel 4a представлен официально Бюджетный флагман Google Pixel 4a представлен официально Бюджетный флагман Google Pixel 4a представлен официально

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